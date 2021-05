Inter, Inzaghi in conference call con Marotta e Ausilio: impostato il calciomercato

by Redazione

Simone Inzaghi - Foto Antonio Fraioli

In attesa di essere annunciato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi non perde tempo ed è già al lavoro per prendere la pesante eredità di Antonio Conte in nerazzurro. Il futuro tecnico del club campione d’Italia è già in contatto con i dirigenti interisti. In particolare, come riporta Tuttosport, nelle scorse ore l’ormai ex Lazio ha avuto una conference call con Piero Ausilio e Beppe Marotta per pianificare il prossimo mercato estivo. Consapevole che qualche sacrificio andrà fatto in uscita, Inzaghi si aspetta comunque qualche rinforzo per completare la squadra.