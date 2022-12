Inter, in salita il rinnovo di Skriniar. Marotta può virare sul colpo low cost Becao in estate

L’Inter alle prese ancora con il difficile rinnovo di Milan Skriniar. La proposta per lo slovacco si aggira intorno ai 6 milioni di euro più bonus, ma il difensore prende tempo e sembra sempre più in salita una risposta affermativa, anche in virtù dei tanti top club interessati, a cominciare dal Psg. A questo punto, Marotta potrebbe virare su un profilo low cost che possa sopperire all’eventuale partenza di Skriniar e insieme ad Ausilio questi sarebbe stato individuato in Rodrigo Becao dell’Udinese, che a giugno potrebbe essere prevelato per una cifra intorno ai dieci milioni di euro.