Inter in gran spolvero contro il Crotone, Calhanoglu protagonista nel 6-0 di Appiano

by Giorgio Billone

Lazio, Simone Inzaghi FOTO ANTONIO FRAIOLI

E’ un’Inter in gran spolvero quella vista in amichevole contro il Crotone ad Appiano Gentile. 6-0 rifilato dai ragazzi di Inzaghi alla squadra guidata da Modesto, con tre gol per tempo e tante buone indicazioni per quanto visto in campo. In particolare, la prestazione davvero ispirata del nuovo acquisto Calhanoglu, preso a zero dai cugini del Milan e subito decisivo con due assist per Satriano, autore del vantaggio, e Dimarco che fa 2-0, e poi di un gol molto bello con un coast to coast.

LE PAGELLE E IL TABELLINO

Nella ripresa tanti cambi e ci sono stati i primi 45′ per un Lukaku che dimostra di essere appena tornato dalle vacanze: fisico leggermente appesantito, qualche errore di troppo, meno strapotere. Ma in poco tempo tornerà a lucido. Bene anche Sensi, autore di uno dei gol della ripresa che vede anche le reti di Pinamonti, che nel primo tempo aveva preso un palo, e di Brozovic che ringrazia il portiere per il gentile omaggio. Un’Inter, dunque, che gioca a tennis con i calabresi che sulla carta sono tra le migliori squadre del campionato cadetto: la prestazione convince e sembra un po’ già di rivedere la Lazio del tecnico piacentino, anche se con interpreti diversi e con ambizioni che dovranno essere quelle di replicare lo scorso scudetto.