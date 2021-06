Inter, il papà di Simone Inzaghi: “Non farà rimpiangere Conte”

by Mattia Zucchiatti

Simone Inzaghi- Foto Antonio Fraioli

“Raccoglierà l’eredità di un allenatore bravo come Conte che ha vinto lo Scudetto, ma in Europa non ha fatto bene. Avrà una panchina più lunga rispetto a quella che aveva alla Lazio e, state certi, darà tutto se stesso per dimostrare ciò che vale. Io mio figlio lo conosco bene: adesso è in vacanza con la famiglia, ma già da qualche giorno pensa a come far giocare la sua squadra“. Queste le dichiarazioni di Giancarlo Inzaghi, padre di Simone, nuovo allenatore dell’Inter e designato a sostituire Antonio Conte. E sull’esperienza alla Lazio: “Ha vinto tre trofei, ha riportato la squadra agli ottavi di Champions, ha valorizzato tanti giocatori e ha vissuto un’avventura importante. Un altro al suo posto magari sarebbe rimasto 30 anni visto quanto lo stimavano e gli volevano bene, ma lui aveva voglia di mettersi alla prova con una realtà ancora più importante“, ha detto al Corriere dello Sport.