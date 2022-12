Inter, i test contro Gzira e Salisburgo trasmessi su Facebook

L’Inter è a Malta per la preparazione invernale. Due le amichevoli previste ed entrambe saranno trasmesse sulla pagina Facebook della società nerazzurra. La prima è fissata per lunedì 5 dicembre alle 18:00: nella città maltese di Paola l’Inter affronterà lo Gżira United Football Club, attualmente terzo, a 22 punti, nel campionato maltese. Il secondo test sarà più impegnativo e vedrà sfidarsi Inter e Red Bull Salisburgo, sempre a Paola: appuntamento per mercoledì 7 dicembre alle 18:00 contro l’attuale capolista del campionato austriaco.