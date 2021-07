Inter forza otto contro la Pergolettese, ad Appiano amichevole sotto al diluvio

by Giorgio Billone

L’Inter batte 8-0 la Pergolettese in amichevole ad Appiano Gentile e prosegue nella sua marcia di avvicinamento all’inizio del nuovo campionato. I campioni d’Italia su un campo ai limiti della praticabilità per via della tanta pioggia che si è abbattuta sulla Lombardia, hanno rifilato otto reti alla compagine che gioca nel campionato di Serie C, incapace di opporre la giusta resistenza nonostante un gran dislivello tra le due rose. Autori dei gol di oggi Satriano, Pinamonti e Darmian, tutti con una doppietta, una rete anche per Gagliardini e nel finale per il giovane Nunziatini.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Tanti gli esperimenti tentati da Inzaghi, che non ha ancora alcuni big a disposizione – Lukaku, per esempio, torna domani – e che dunque ha mandato in campo una formazione infarcita di seconde linee. Ma è bastata per far vincere la resistenza degli avversari di oggi, che hanno sostituito l’Arsenal a causa della mancata partenza dei nerazzurri per la tournée americana per via del Covid-19. Mercoledì, secondo quanto si apprende, i nerazzurri giocheranno in amichevole contro una squadra di Serie B.