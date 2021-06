Inter, Eriksson: “Scelta di Inzaghi coraggiosa, ma non poteva dire di no”

by Andrea Bellini

Lazio, Simone Inzaghi FOTO ANTONIO FRAIOLI

Sven-Goran Eriksson si è espresso sull’approdo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, dopo l’addio di Antonio Conte. L’ex difensore svedese, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Innanzitutto, dimostra di avere grande coraggio: non è mai facile prendere in mano una squadra che ha appena vinto lo scudetto, però è pure una grande occasione per la sua carriera. L’Inter è storicamente il top sia in Italia che in Europa: non poteva dire di no, nonostante ogni possibile rischio“. L’ex allenatore dei biancocelesti ha poi aggiunto, ancora riferendosi al neo tecnico nerazzurro: “Simone è pronto per quest’ultimo scatto: meritava una società ancora più forte, senza nulla togliere alla mia Lazio. Ora ha l’occasione di dimostrare di non essere da meno di chi lo ha preceduto, sono sicuro che non la butterà via. L’unica cosa che posso dirgli è di essere se stesso, di restare fedele ai propri principi che finora si sono dimostrati vincenti”.