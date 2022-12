Inter, Dzeko: “Il rinnovo? Voglio fare bene fino a giugno, il resto verrà da sé”

Negli ultimi giorni si sono fatti sempre più insistenti le voci di un possibile rinnovo da parte di Edin Dzeko con l’Inter. Il centravanti bosniaco è in scadenza a giugno, ma al momento non sembra preoccupato del suo futuro: “Mettiamola così, la mia volontà è di fare benissimo fino a giugno e il resto verrà da sé… Non aggiungo altro”, ha detto l’ex Roma in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Dzeko poi ha detto la sua anche sul rinnovo di Milan Skriniar: “È ovvio che sarebbe importante, in un futuro potrebbe diventare il capitano. Noi tutti lo amiamo, ma ognuno deve fare le scelte migliori per la sua vita e su questo nessuno ha il diritto di entrarci”.