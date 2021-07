Inter, De Vrij: “Inzaghi è preparato, vogliamo dimostrare il nostro valore e confermarci”

by Davide Triolo

Stefan De Vrij, Inter 2019-2020 - Foto Sportface

“Simone Inzaghi ha tanto da metterci a disposizione, è un allenatore preparato. Con lui c’é una bella atmosfera, tutti si mettono a disposizione per dare il massimo. Lukaku è fortissimo, ha fatto grandi passi in avanti nel corso degli ultimi anni. In generale, considerando Martinez, Sanchez e Pinamonti, abbiamo degli attaccanti fortissimi. Non vediamo l’ora di dimostrare nuovamente il nostro valore. Siamo una squadra vincente. Abbiamo vinto lo Scudetto e dobbiamo essere consapevoli di questa cosa e cercare di confermarci ancora“. Queste sono le dichiarazioni di Stefan De Vrij, colonna della retroguardia dell’Inter, rilasciate recentemente ai microfoni di Sky Sport. Il difensore olandese ha proposto alcune considerazioni personali sulla rosa guidata da Simone Inzaghi, suo ex allenatore alla Lazio, che ritrova evidentemente con grande entusiasmo. Sensazioni positive e voglia di vincere per De Vrij, pedina fondamentale dello scacchiere meneghino.