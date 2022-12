Inter, Darmian: “Tutto bene al rientro da infortunio, importante mettere minuti nelle gambe”

“Rientravo da un infortunio ed è andato tutto bene, per me la cosa più importante era mettere minuti nelle gambe. Ora abbiamo ancora qualche settimana per farci trovare pronti alla ripartenza del campionato, ci stiamo preparando bene”. Queste le parole di Matteo Darmian rilasciate dai canali ufficiali dell’Inter, al termine della partita amichevole contro il Real Betis terminata con un pareggio per 1-1. Il difensore ex Torino e Manchester United è stato protagonista con il gol che ha pareggiato immediatamente la rete di Juanmi nel finale di partita.