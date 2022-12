Inter, Corriere dello Sport: Lukaku consolato dai compagni di squadra dopo l’eliminazione dai Mondiali

L’Inter ha finalmente riabbracciato Romelu Lukaku, tornato in anticipo ad Appiano Gentile dopo la prematura eliminazione del suo Belgio dai Mondiali di Qatar 2022. L’attaccante belga è stato accolto con grande calore da tutti i suoi compagni di squadra che, secondo l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, hanno espresso il loro conforto nei confronti di Big Rom. Qualcuno gli avrebbe detto: “La tua rivincita sarà lo Scudetto”. Adesso l’obiettivo di Lukaku è ritornare al massimo della forma in modo tale da scendere in campo il prossimo 4 gennaio nel big-match della sedicesima giornata di Serie A contro il Napoli.