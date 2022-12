Colpo alla caviglia in allenamento per Stefan De Vrij, che salterà sicuramente l’amichevole dell’Inter contro il Sassuolo del 29 dicembre. Come riporta però gazzetta.it, l’infortunio dell’ olandese sarà da valutare nei prossimi giorni per vedere se potrà recuperare per il match di campionato contro il Napoli.