Inter Campione, Lapo Elkann: “Complimenti a Conte, Marotta e tutto il team”

by Deborah Sartori

Tifosi Curva Nord Inter, San Siro - Foto Antonio Fraioli

L’Inter è Campione d’Italia e arrivano i primi complimenti. Oltre alla gioia dei tifosi e le parole del club nerazzurro per ringraziare i propri supporters, sono diversi i post di addetti ai lavori e appassionati. I complimenti arrivano anche dal mondo bianconero, con Lapo Elkann che si è affidato a Twitter per celebrare lo Scudetto dell’Inter. “La rivalità sul campo non deve Mai oscurare il Valore della Sportività: complimenti a Conte, Marotta e a tutto il team dell’Inter per lo Scudetto” scrive Elkann, “amare la Juve significa anche rispettare gli avversari“.