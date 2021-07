Inter, Calhanoglu: “Ho pensato al mio futuro, con rispetto per il Milan”

by Valerio Carriero 7

Dal Milan all’Inter, Hakan Calhanoglu è pronto per iniziare la sua nuova avventura con i campioni d’Italia. “Ne sono passati tanti tra queste due squadre, non sono il primo e non sarò l’ultimo”, dice il trequartista turco in un’intervista a Dazn. “Io volevo solo guardare in avanti e pensare al mio futuro, con grande rispetto per il Milan. Chi mi conosce sapeva già tutto”. Calhanoglu ha vestito per quattro anni la maglia rossonera e nelle ultime due stagioni è ulteriormente cresciuto grazie alla guida di Pioli. “Ha fatto un grande lavoro con me – ammette -. Mi ha fatto giocare sempre nel mio ruolo e per questo ho creato tanto e ho fatto numerosi assist. Devo dirgli grazie, veramente. Lui era l’unico che mi voleva e molto al Milan: ci siamo parlati più volte e alla fine ha rispettato la mia decisione, facendomi gli auguri“.

Ora troverà Simone Inzaghi: “Alla Lazio giocava con Luis Alberto nel mio ruolo: siamo simili. Non vedo l’ora di giocare con Lukaku e Lautaro: prima dovremo conoscerci ma poi vogliamo divertirci“. Per concludere, un pensiero su Eriksen: “Ho grande rispetto per lui. Lo conosco tramite Kjaer, ne ho parlato con lui. Speriamo di rivederlo presto per abbracciarlo”.