Inter, Brozovic si taglia le vacanze: tornato ad allenarsi due giorni prima del previsto

Notizie positive per Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dall’allenamento di oggi dei nerazzurri in vista della sfida decisiva contro il Napoli alla ripresa del campionato. Ad Appiano Gentile, infatti, è spuntato a sorpresa anche Marcelo Brozovic, che ha deciso di tornare in anticipo alla Pinetina tagliandosi di fatto due giorni di vacanza ai quali avrebbe potuto avere diritto. Il centrocampista croato non sembra sofferente del piccolo problema muscolare che lo aveva costretto a non giocare la finale per il terzo posto ai Mondiali con la Croazia.