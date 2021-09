Inter-Bologna, infortunio per Correa: esce per un colpo al fianco, dentro Dzeko

by Giorgio Billone

Infortunio per Joaquin Correa che esce dal campo in Inter-Bologna dopo nemmeno mezzora di gioco nella sua prima partita da titolare. L’attaccante ex Lazio alza bandiera bianca dopo ventotto minuti a causa di un problema al fianco accusato pochi minuti prima che non gli ha dato l’opportunità di continuare. Entra così Edin Dzeko, il grande escluso di oggi. Da capire quale sia l’entità del problema dell’argentino, davvero sfortunato El Tucu.