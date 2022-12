Inter, Bastoni: “Tanta voglia di ripartire, Lukaku ci darà una grande mano”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club a margine della vittoria per 2-0 contro la Reggina: “Abbiamo alzato ritmi e minutaggio nelle ultime sfide, importanti per mettere benzina nelle gambe. Anche Lukaku deve ritrovare il top della forma, ci darà sicuramente un grande aiuto. C’è tanta voglia di ripartire, già dalla gara decisiva contro il Napoli. Ci aspetta un tour de force da qui a fine anno, è fondamentale aumentare ritmo e intensità“. Sulla stessa lunghezza d’onda Kristjan Asllani: “Ottima gara contro una buona squadra, molto importante specialmente per mettere benzina nelle gambe. Personalmente mi è servita inoltre per aumentare la fiducia con i compagni“.