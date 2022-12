Inter, Barella sulla crisi di inizio stagione: “Credevamo che tutto ci fosse dovuto”

“Un campionato lo vince chi è più equilibrato e fa meno errori. Finora il Napoli non ne ha commessi, mentre noi ne abbiamo fatti tanti… Da un certo punto in poi, però, ci siamo riuniti per risolvere la questione tutti insieme e i risultati si vedono. Credevamo che per quanto fatto e vinto prima tutto ci fosse dovuto. Che bastasse entrare in campo per vincere”. Lo ha detto il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in merito alla prima parte di stagione dei nerazzurri.