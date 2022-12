Inter, Ausilio: “Negoziazione in corso con Skriniar per il rinnovo, ma sono ottimista”

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato di alcune delle tematiche più calde del momento legate al club neroazurro. In primo luogo il dirigente si è espresso in merito al ritiro di Milan Skriniar, dichiarando: “C’è sempre ottimismo, per chi fa questo lavoro ci dev’essere. Stiamo negoziando, parlando, abbiamo fatto un’offerta importante. Bisogna prendersi il tempo giusto perché il ragazzo e il suo entourage facciano le dovute riflessioni. Quello che posso constatare è la professionalità che ha Skriniar, tutti i giorni, durante gli allenamenti. È stramotivato, concentrato sull’Inter, poi per quel che riguarda il contratto ci sono persone che stanno lavorando”.

Poi ha aggiunto su Lukaku e non solo: “Lukaku l’ho trovato? Bene, è motivato, sa che questa è un’altra pagina. Il Mondiale apparteneva alla sua Nazionale, a lui. Ora deve pensare solo all’Inter, lo vedo concentrato. Lautaro dopo la vittoria non l’ho sentito, durante il Mondiale sì. Dopo la vittoria era giusto avere dei messaggi che ci sono stati un po’ con tutta la società, con i compagni. Penso che stia recuperando dalla sbornia dell’altra sera e che si stia godendo i tifosi e la sua famiglia. Per l’Inter ci sarà tempo. Sto rivedendo il Gosens dell’Atalanta, con una gamba importante, sta bene fisicamente. È stato fermo tanto, ha fatto fatica a ritrovare la condizione, Dimarco sta dimostrando di fare benissimo e ha dato poco spazio. Abbiamo due giocatori per ogni ruolo, sono tutti forti e competitivi”.