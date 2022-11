Inter, Asllani: “Ringrazio D’Ambrosio per avermi subito aiutato. Bellanova? Abbiamo legato molto”

Kristjan Asllani è stato protagonista quest’oggi a ‘A coffee with’ una nuovo rubrica in Casa Inter. Il centrocampista albanese ha raccontato in quest’occasione questioni di campo e non solo: “Un personaggio con cui andrei a cena? Scelgo Sneijder. Nel frattempo gli chiederei come fa a calciare così bene le punizioni. Se penso a quale super poter vorrei avere direi di poter segnare ogni volta che tiro”. Sulla sua persona ha poi affermato: “Mi sento un bravo ragazzo, bravo e umile. Penso di saper giocare bene con entrambi i piedi, ma con la testa non tanto, ruberei il ‘colpo di testa’ ai nostri difensori. Il compagno che mi ha aiutato di più? Appena sono arrivato Danilo D’Ambrosio si è subito interessato per me, mi ha chiesto anche della casa, mi ha aiutato in tutto e per tutto, lo ringrazio. Ho legato molto anche con Bellanova: venivamo entrambi da una squadra nuova, poi abbiamo la stessa età più o meno. Ai giovani dico di sognare e di crederci sempre: quando hai un obiettivo, alla fine, se ti impegni lo raggiungi”.