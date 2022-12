Inter, altra vittoria in amichevole: Dzeko firma lo 0-1 in casa di un Sassuolo spuntato

L’Inter vince in amichevole anche in casa del Sassuolo e arriva alla prima di campionato dopo la lunga pausa invernale per i Mondiali con tante certezze e un discreto stato di forma. I nerazzurri hanno espugnato il Mapei Stadium di Reggio Emilia grazie al gol di Edin Dzeko nel secondo tempo a sbloccare una partita altrimenti destinata probabilmente al pareggio a reti inviolate. Come già visto in questa stagione, agli emiliani manca peso offensivo.

La partita non viaggia sui binari delle emozioni forti, a ogni modo sono gli ospiti a fare la partita nella prima mezzora, andando al tiro con Lukaku, che da due passi colpisce male (non era facile) e Barella con una strana conclusione. Rogerio prova a mettersi in proprio per i neroverdi, ma Pinamonti si vede poco e l’assenza di Berardi pesa. La squadra emiliana è comunque ordinata dietro e non concede tanto ai ragazzi di Inzaghi, che nel secondo tempo chiede ai suoi di spingere con più continuità e su una bella combinazione tra Bastoni, che si invola in azione personale, e Dzeko che si libera e batte Pegolo, arriva il gol del vantaggio che, in virtù delle due chance non capitalizzate da Lukaku, che trova due volte il muro di un difensore, risulta anche essere il gol che vale la vittoria nell’ultma amichevole dell’anno.