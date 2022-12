Inter, allarme Skriniar: non risponde alla proposta dei nerazzurri, rischia di andare via a zero

Brutte notizie per l’Inter, che rischia di perdere a zero Milan Skriniar. Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore slovacco sta infatti tenendo in stand by i nerazzurri, non rispondendo all’ultima offerta avanzata dalla società. Non è dunque da escludere l’ipotesi di un suo addio a zero – con il Psg in pole per metterlo sotto contratto – nonostante la dirigenza stia facendo tutto il possibile per evitare che ciò accada.