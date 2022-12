Inter, addio a Ghelfi: era “l’uomo dei conti” dell’epoca Moratti

L’Inter piange la morte di Rinaldo Ghelfi, figura molto importante dell’epoca Moratti, per il quale è stato per anni l’uomo dei conti. Era lui, infatti, a gestire le finanze del club, e dal suo ufficio passavano le trattative e i rinnovi più importanti. Ha ricoperto anche il ruolo di amministratore per un breve periodo di tempo nel 2005, ed è stato anche vicepresidente. È rimasto nel Cda dell’Inter fino al 2014, ovvero fino alla dimissione di Massimo Moratti dalla carica di presidente onorario dopo aver già ceduto il 70% del club a Thohir.