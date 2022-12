Inter, i 25 convocati di Inzaghi per l’amichevole contro il Sassuolo

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha diramato i convocati per l’amichevole contro il Sassuolo, in programma a Reggio Emilia nella giornata di domani, giovedì 29 dicembre. Sono 25 i calciatori chiamati dall’allenatore in vista dell’ultimo test prima della ripresa del campionato di Serie A. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Samir Handanovic, André Onana, Gabriel Brazao.

Difensori: Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Alessandro Fontanarosa, Federico Dimarco, Robin Gosens, Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Raoul Bellanova, Mattia Zanotti.

Centrocampisti: Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Roberto Gagliardini, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan.

Attaccanti: Edin Dzeko, Romelu Lukaku, Joaquin Correa, Valentin Carboni, Aleksandar Stankovic, Dennis Curatolo.