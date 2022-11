Iniziata la rizollatura del Ferraris di Genova: Sampdoria e Genoa avranno un nuovo prato

Iniziati in mattinata i lavori di rizollatura del manto erboso dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Nelle scorse settimane, infatti, Sampdoria e Genoa si erano lamentate per le condizioni del prato, deteriorato a causa dell’eccessivo uso e per la presenza di un fungo parassita. A questo punto si è presa la decisione di rizollare completamente il campo per il costo di 290.000 euro. I lavori finiranno mercoledì e la prima partita con Marassi nuovo di zecca sarà quella tra Genoa e Cittadella.