Indagato Ramadani, Guardia di finanza nelle sedi di Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli e Fiorentina

by Mattia Zucchiatti

Foto Antonio Fraioli

Un nuovo scandalo rischia di inguaiare il calcio italiano. La Guardia di Finanza di Milano sta perquisendo Pietro Chiodi, un agente sportivo italiano del mondo del calcio, collegato al super procuratore albanese Fali Ramadani, agente di diversi giocatori di Serie A. Entrambi sono indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio nell’ambito di un’inchiesta sulla mancata dichiarazione al Fisco dei proventi delle commissioni agli agenti nelle compravendite di calciatori. Su delega del pm Giovanni Polizzi, i finanzieri stanno acquisendo documentazione anche nelle sedici di undici società (non indagate) di Serie A, tra cui Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli e Fiorentina.

Tra la documentazione in fase di acquisizione da parte degli investigatori del nucleo speciale di Polizia Valutaria della GdF anche quella relativa a numerosi operazioni di calciomercato gestite dagli agenti Fali Ramadani e Pietro Chiodi. C’è l’operazione Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona e Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. I finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria hanno chiesto le carte delle operazioni gestite dai due agenti agli undici club perché il procuratore albanese, con l’aiuto di quello italiano ritenuto suo presunto “prestanome”, sarebbe riuscito a non versare alcuna imposta. Questa l’ipotesi investigativa: il super agente sarebbe riuscito a non dichiarare alcunché al Fisco italiano sulle cifre incassate per le mediazioni nelle compravendite in Italia e, in particolare, facendo transitare i suoi compensi su una rete di società estere. Da qui le accuse di evasione fiscale, tramite “esterovestizione societaria”, e di riciclaggio e autoriciclaggio delle somme nascoste al Fisco. Tra gli assistiti (ma non al centro dell’indagine) della Lian Sports Group figurano, oltre Chiesa e Pjanic, anche il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, Kalidou Koulibaly (Napoli), Ante Rebic (Milan), Nikola Milenkovic (Fiorentina) e Samir Handanovic (Inter).