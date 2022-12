Inchiesta Juventus, Repubblica: Ronaldo e 15 azionisti chiedono accesso agli atti

L’edizione oggi in edicola di Repubblica fa il punto della situazione sull’inchiesta che riguarda i bilanci della Juventus. Viene inoltre riportato come Cristiano Ronaldo abbia nuovamente presentato un’istanza di accesso agli atti giudiziari, e questa volta i pm l’hanno accolta. Ma non è tutto: circa quindici azionisti avrebbero presentato la stessa richiesta, finalizzata a costituirsi parte civile qualora di dovesse essere il processo.