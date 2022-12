Inchiesta Juventus, intercettazione Bertola: “Agnelli alla canna del gas. Si fatica a dare 300.000 euro a Chiellini”

“Lui l’ha fatto perché era alla canna del gas… Aveva l’aumento di capitale alle porte, ha provato il colpo di coda per evitarlo eh”. Così parlava il responsabile dell’area business della Juventus, Stefano Bertola, nelle intercettazioni pubblicate dal Corriere della Sera nell’ambito dell’inchiesta sui conti della Juventus, nel dare motivazioni alla cena riservata del presidente Agnelli con i vertici del calcio: “Questi rinnovano Chiellini e scopri che c’è… si parla di una procura a Lippi per 300 mila euro… non sapete che fatica si fa a far fare 300 mila euro di margine no? Non sapete la fatica che si fa e li volatilizzate così per uno che non… non ha fatto niente…”, parlando del rinnovo di Chiellini.