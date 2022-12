Inchiesta Juventus, intercettazione Arrivabene: “Serviva aumento di capitale di 650 milioni, non 400”

Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, dalle carte della Procura di Torino che indaga sulla Juventus per le manovre sugli stipendi e per falso in bilancio emergono altre intercettazioni che fanno luce su quanto accadeva in quei mesi tra i bianconeri. L’amministratore delegato Maurizio Arrivabene parlava così al telefono con il direttore delle finanze Stefano Cerrato: “Fatti i conti della serva noi dovevamo fare, per star tranquilli, un aumento di capitale di 650 milioni, non di 400 per sanare”. E il dirigente, che avrebbe anche detto l’ormai famosa frase “Supercazzoliamo la Consob”, risponde: “Per sanare tutto in un’unica botta, sì”.