Lega di Serie A vince tre ricorsi al Tar: via libera a Udinese, Torino e Salernitana. Stop Bologna

by Matteo Di Gangi

Wilfried Singo e Armando Izzo, Torino - Foto Antonio Fraioli

La Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali. Come appreso dall’ANSA, infatti, il TAR del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana, con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento. Il TAR dell’Emilia, invece, ha confermato la quarantena per il Bologna

Una nuova saga di una telenovela senza fine. Il Tar del Piemonte infatti ha sospeso, con immediatezza, l’ordinanza dell’Asl di Torino perché ‘illegittima’. L’Asl aveva messo in quarantena tutto il gruppo squadra per via dei tanti casi di positività che avevano colpito il club granata causando anche la mancata disputa di Atalanta-Torino. Il match contro la Fiorentina, previsto per domani alle ore 14:30, dunque si potrebbe giocare regolarmente. Usiamo il condizionale perché il club di Cairo ha chiesto il rinvio di 24 ore, a lunedì, per avere più tempo per preparare la partita. Ma questo comporterebbe lo slittamento, da mercoledì a giovedì, di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia. Ecco la sentenza del Tar del Piemonte.

“Ad avviso del Tar, che ha deciso in sede monocratica, l’ordinanza della A.S.L. appare illegittima per violazione dell’art. 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 229, nonché della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, e ciò in quanto il cit. art. 2, d.l. n. 229 del 2021, al fine di impedire la paralisi delle attività lavorative, ha disposto che la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e a detti soggetti è imposto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; la norma si applica anche alle persone che erano sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto legge”.