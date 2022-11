Il Napoli senza Kvaratskhelia all’esame Empoli. Baldanzi il primo pericolo

Senza Kvaratskhelia, con il carico di fiducia della vittoria di Bergamo e col desiderio di allungare in vetta, il Napoli sfida l’Empoli di Zanetti. La squadra toscana (insieme al Milan) è la squadra che ha creato il maggior numero di occasioni da gol (15 per entrambe) nell’ultimo turno, in base alle rilevazioni della Lega Serie A. Spalletti chiede massima attenzione ai suoi giocatori ma prepara le rotazioni. Ndombele cerca spazio a centrocampo, in difesa dovrebbe trovare posto Ostigard, mentre Raspadori e Politano sembrano i favoriti nel tridente d’attacco ai lati di Osimhen. L’ultima delle tre doppiette di Raspadori in Serie A è arrivata contro l’Empoli, il 9 gennaio 2022 e l’ex Sassuolo scalpita per ritagliarsi uno spazio nel super attacco napoletano. La duttilità tattica è un assist per Spalletti che si gode la panchina lunga in una stagione che a febbraio entrerà nel vivo con l’ottavo di finale contro l’Eintracht. Uno step per volta, ora c’è l’Empoli. Occhi puntati su Tommaso Baldanzi, il più giovane del campionato ad avere almeno due gol all’attivo in questa stagione. L’infortunio ha spezzato la continuità del talento azzurro, ma il 19enne di Poggibonsi è riuscito a ritagliarsi lo spazio nonostante la concorrenza di Bajrami e Pjaca. Le sorti dell’Empoli al Maradona – dopo il il 6 su 6 della scorsa stagione – sono tutte sul classe 2003. Il Napoli si affida al collettivo, nella seconda partita senza Kvaratskhelia.

Spettatore interessato è il Milan, impegnato contro la Cremonese. Contro lo Spezia, i rossoneri hanno centrato il dodicesimo successo casalingo della stagione e ora devono fare i conti contro la squadra di Alvini, ancora a caccia della prima vittoria. Dal 1′ si prepara Origi alla luce della squalifica di Giroud, mentre De Ketelaere proverà a sfruttare la chance sulla trequarti. Squalificato anche Theo Hernandez, di conseguenza, Ballo-Tourè agirà sulla sinistra. Kjaer e Tomori faranno i conti con Okereke, autore di tre gol in stagione, tutti in trasferta. Alvini si affida al suo bomber in uno Zini interamente sold out. Il Milan in compenso è rimasto imbattuto in 25 delle ultime 26 gare contro squadre neopromosse in Serie A. Pioli cerca conferme e vittoria per restare in scia al Napoli dei record.