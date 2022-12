Il Napoli batte l’Antalyaspor 3-2: il tabellino della sfida

Il tabellino di Napoli-Antalyaspor 3-2, test amichevole in Turchia della squadra di Luciano Spalletti. Una squadra a trazione anteriore sblocca il risultato dopo 9′ con Raspadori che sguscia via in area sulla sinistra e trova l’incrocio dei pali con un gran destro a giro. Al 15′ il raddoppio porta la firma di Politano che rientra sul destro e con un tiro sul primo palo beffa il portiere avversario. In avvio di ripresa c’è il gol dell’Antalyaspor con Mehmedi su assist di Luiz Adriano, ma poco dopo c’è il gol di Raspadori che trova l’angolo lontano con un gran destro dopo l’apertura di Ndombele. Nel finale c’è spazio anche per il gol su punizione di Ozmert.

Napoli (4-2-3-1): Meret (46′ Marfella); Zanoli (81′ Barba), Di Lorenzo (46′ Zedadka), Ostigard (81′ Marchisano), Mario Rui (46′ Hysaj); Elmas (46′ Gaetano), Lobotka (46′ Demme); Politano (46′ Ndombele), Raspadori (46′ Spavone), Kvaratskhelia (46′ Zerbin); Osimhen (46′ Simeone).

All. Spalletti

Antalyaspor (4-2-3-1): Uysal; Balci, Sari, Toprak, Vural; Aydogdu, Fernando; Ghadcha, Mehmedi, Larsson; Luiz Adriano.

All. Sahin

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Recupero: 0′ pt, 4′ st.

RETI: 9′ Raspadori, 15′ Politano, 55′ Mehmedi, 61′ Raspadori, 86′ Ozmert