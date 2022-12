Il Napoli affonda in amichevole: poker del Lille al Maradona e secondo ko di fila

Il Napoli affonda in amichevole ed è allarme per Spalletti. Disastrosa prestazione in amichevole quella contro un Lille scattante e reattivo, ben messo in campo da Paulo Fonseca, ed è 1-4 addirittura al Maradona per quello che il secondo ko di fila in questo ritiro invernale dei partenopei dopo quello contro il Villarreal. Una partita che non conta nulla perché i punti tornano in palio dal 4 gennaio contro l’Inter, ma che ha evidentemente spaventato i tifosi e l’ambiente, e così la squadra, capolista incontrastata della Serie A prima dello stop per i Mondiali, esce addirittura tra qualche fischio e dei cori e non passerà delle feste tranquillissime, anche se ci sono ancora a disposizione due settimane per raddrizzare la barra e riprendere lo strepitoso cammino autunnale.

In gol, nel poker servito dai francesi, Diakite nel primo tempo, quindi David (ammirato col Canada ai Mondiali), poi l’ex di turno Ounas e Bamba nel finale, a rompere il digiuno dei padroni di casa, davvero abulici in attacco, c’è Raspadori nel recupero che entra bene in campo e fa decisamente meglio del grande ex Osimhen. Il lato positivo, l’unico della serata per Spalletti, è che ci sono ancora tredici giorni prima di dover affrontare l’Inter in una partita delicatissima per le ambizioni scudetto.