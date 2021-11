Il Friuli passa in ‘giallo’ da lunedì’: ma Udinese-Milan rimane con il 75% di capienza

by Matteo Di Gangi

Dacia Arena - Foto Matteo.favi CC BY SA 4.0

Il Friuli Venezia Giulia da lunedì 29 novembre passerà in zona gialla. Peggiorano i numeri della pandemia in tutta Italia con la regione friulana che è la prima a passare in una zona con maggiore restrizioni per via dell’incidenza altissima e anche per la soglia dei ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari, soglie ampiamente superate. Un provvedimento che non avrà conseguenze in ambito sportivo e anche in Serie A visto che l’Udinese continuerà a giocare con il 75% di capienza anche in zona gialla.. L’Udinese domenica giocherà in casa contro il Genoa (ore 12:30), ma avrebbe avuto regolarmente il 75% di capienza in quanto l’ordinanza entrerà in vigore lunedì. Poi due gare in trasferta contro Lazio ed Empoli per arrivare al match casalingo contro il Milan che sicuramente sarà in ‘giallo’ visto che l’ordinanza restrittiva dura almeno due settimane, quindi almeno sino a domenica 12 dicembre. Ma nonostante questo con il 75% di capienza (con il Super Green Pass, ovvero vaccinati o guariti) così come dice il nuovo decreto che entrerà in vigore il 6 dicembre.

IL TESTO

“dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture

ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.”;