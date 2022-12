Highlights e gol Monza-Torino 1-4, amichevole invernale 2022 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 38

Il Torino batte il Monza nell’ultimo test amichevole prima della ripresa del campionato di Serie A. Prestazione convincente dei ragazzi di Juric che dominano in lungo e in largo vincendo 4-1 in casa della squadra lombarda. Ottima prova di Vlasic che subentra al 60′ e mette a referto una doppietta in due minuti dimostrando una condizione fisica superiore agli altri 21 in campo. Torino che tornerà in campo nel 2023 nella prima giornata di campionato, dopo la sosta Mondiali, contro il Verona in casa. Monza che volerà a Firenze per affrontare la Fiorentina.