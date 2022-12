Highlights e gol Sassuolo-Inter 0-1: amichevole invernale 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 144

Il video con gli highlights e i gol di Sassuolo-Inter 0-1, match valido come amichevole invernale del 29 dicembre 2022. I nerazzurri sono ospiti dei neroverdi al Mapei Stadium, primo tempo godibile ma che si chiude a reti bianche. Nella ripresa è Dzeko, su assist di Bastoni, a firmare il gol che vale la vittoria dei nerazzurri, ora attesi il 4 gennaio dal Napoli in Serie A. In alto ecco le immagini salienti.

IL TABELLINO