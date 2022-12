Highlights e gol Roma-Casa Pia 1-0, amichevole 2022 (VIDEO)

di Simone Caravano 29

Termina 1-0 il match tra Roma e Casa Pia, match amichevole in preparazione della ripresa della stagione nel 2023. La partita, disputata allo stadio Municipal di Albufeira, è stata decisa dalla rete di Stephan El Shaarawy al 34′. Unica nota negativa l’infortunio di capitan Pellegrini. Buone indicazioni comunque per Josè Mourinho, in vista del ritorno in campo a gennaio. Ecco il video con gli highlights del match.

