Highlights e gol Napoli-Lille 1-4, amichevole invernale 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 62

Il video con gli highlights e i gol di Napoli-Lille 1-4, match amichevole invernale del ritiro degli azzurri. Alle ore 20 di mercoledì 21 dicembre, al Maradona in campo gli azzurri contro i francesi. Arrivano una brutta sconfitta, la seconda di fila dopo quella col Villarreal, per i partenopei: segnano Diakite, David, Ounas e Bamba, Raspadori nel recupero per la rete della bandiera, negativissimo passaggio a vuoto da parte della squadra di Spalletti. Di seguito ecco le immagini salienti.

IL TABELLINO