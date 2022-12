Highlights e gol Napoli-Crystal Palace 3-1, Amichevole 2022 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Gli highlights e i gol di Napoli-Crystal Palace, match amichevole valevole per il precampionato invernale, in cui gli azzurri guidati da Luciano Spalletti si sono imposti in rimonta sulla formazione inglese grazie alla doppietta doppietta realizzata da Giacomo Raspadori e alla rete messa a referto da Victor Osimhen; inutile l’iniziale vantaggio britannico firmato da Wilfried Zaha. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.