Highlights e gol Napoli-Antalyaspor 3-2: amichevole 2022 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 6

Gli highlights e le azioni salienti di Napoli-Antalyaspor, primo test amichevole in Turchia. Finisce 3-2 ad Antalya con Raspadori che si mette in mostra con una splendida doppietta, prima di lasciare la scena a Politano. Ozmert e Mehmedi accorciano il risultato per i turchi. Buona prova, con Kvaratskhelia che torna in campo dopo il problema fisico che l’ha costretto a saltare gli ultimi impegni ufficiali.