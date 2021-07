Highlights e gol Lazio-Padova 1-1, amichevole precampionato 2021 (VIDEO)

by Giorgio Billone 9

Il video con gli highlights e i gol di Lazio-Padova 1-1, amichevole precampionato dei biancocelesti andata in scena martedì 27 luglio 2021 ad Auronzo di Cadore. Deludentissimo pareggio per i ragazzi di Sarri, che sistemano parzialmente le cose con Luis Alberto su rigore dopo il vantaggio di Della Latta. I troppi cambi nella ripresa non aiutano nell’operazione rimonta, in alto le immagini salienti.