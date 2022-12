Highlights e gol Fiorentina-Rapid Bucarest 3-0: International Cup 2022 (VIDEO)

di Enrico Ricciulli 8

Il video con gli highlights ed i gol di Fiorentina-Rapid Bucarest 3-0, incontro amichevole valido per l’International Cup 2022 andata in scena nella capitale rumena. Gli uomini di Italiano ballano un po’ nel primo tempo ma alla fine risolvono la pratica in maniera convincente grazie al gol di Kouamè ed alla doppietta di Benassi, migliore in campo della partita. Di seguito il video con le azioni più importanti ed i momenti più significativi della gara di Bucarest.