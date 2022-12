Highlights e gol Fiorentina-Lugano 6-1, amichevole invernale 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 52

Il video con gli highlights e i gol di Fiorentina-Lugano 6-1, match valido come amichevole invernale del 21 dicembre 2022. I viola la sbloccano con Duncan, quindi il raddoppio di Ikone già prima del quarto d’ora. Ma Amoura accorcia le distanze al 20′, quindi è l’espulsione di Macek a complicare le cose per gli svizzeri. Nella ripresa dilagano i viola: doppietta di Barak, gol di Milenkovic e sigillo finale di Castrovilli, al rientro in campo dopo otto mesi. Di seguito le immagini salienti.