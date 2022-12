Highlights e gol Empoli-Wolves 1-1, amichevole invernale 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Il video con gli highlights e i gol di Empoli-Wolves 1-1, amichevole invernale di oggi venerdì 9 dicembre 2022. A Marbella dopo la tanta pioggia caduta i toscani e gli inglesi scendono in campo per un test in vista della ripresa dei campionati fra meno di un mese. Vantaggio della squadra di Premier con Hugo Bueno, ma gli azzurri non si scompongono e nel secondo tempo pareggiano con Lammers. Di seguito ecco le immagini salienti.