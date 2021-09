Guida e Giacomelli volano a Cipro: saranno impegnati come Var nel campionato cipriota

by Matteo Di Gangi

Arbitro Marco Guida di Torre Annunziata - Foto Antonio Fraioli

Importante riconoscimento per Marco Guida e Piero Giacomelli: i due arbitri italiani saranno infatti impegnati a Cipro in qualità di VAR nel massimo Campionato locale. Guida e Giacomelli domenica scorsa hanno arbitrato rispettivamente Lazio-Roma ed Empoli-Bologna. A conferma delle ottime relazioni tra l’Aia e la Federazione Cipriota, quest’ultima ha infatti richiesto la designazione di 2 Var Fifa o comunque con grande trascorsi di Serie A, per supportare la direzione di due gare del massimo Campionato. Guida e Giacomelli avranno quindi il compito di rappresentare l’Associazione Italiana Arbitri in un altro campionato europeo.