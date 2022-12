Georgia, utilizzato il viso di Kvaratskhelia per dei condom: il Napoli potrebbe fare causa

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, ha segnalato un grosso problema per il Napoli. Diverse aziende dello Stato, e in questo caso un’azienda di condom, avrebbe utilizzato l’immagine di Kvicha Kvaratskhelia sull’etichetta del prodotto. La società partenopea potrebbe dunque decidere di iniziare una causa visto che i diritti d’immagine del giocatore sono di proprietà del club.

Sono arrabbiato.Azienda 🇬🇪 «aiisacondoms» usò immagine di #Kvara per preservativo.Conoscendo psicotipo di Kvara,sicuro che non gli piacerà.Anche,tutti diritti di immagine di Kvara appartengono a @sscnapoli. Usare sua immagine per scopi commerciali senza permesso è una violazione pic.twitter.com/DN7FBvK5jG

— Kakha Dgebuadze (@ka_dge) December 29, 2022