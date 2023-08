Genoa, Gudmundsson sospeso dall’Islanda: un membro della nazionale lo ha denunciato per violenza sessuale

L’attaccante del Genoa, Albert Gudmundsson, è stato sospeso in via cautelare dalla nazionale dell’Islanda. Il motivo risiede in una denuncia pervenuta alla Polizia da parte di un membro della nazionale, con l’accusa nei confronti dell’esterno del Grifone di reati sessuali. Il quotidiano islandese DV scrive apertamente di presunta violenza sessuale e ha intervistato la presidentessa della Ksi, Vanda Sigurgeirsdóttir: “Posso confermare che al nostro tavolo è arrivata una proposta di denuncia per reati sessuali su un membro della nazionale”. Il giocatore ha parlato con la dirigenza rossoblu respingendo qualsiasi accusa addebitata.