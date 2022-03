Genoa-Empoli, Andreazzoli: “Partita difficile, meraviglioso giocare al Ferraris”

by Davide Triolo

Aurelio Andreazzoli - Foto Antonio Fraioli

“Noi continuiamo a perseguire la nostra idea di sempre, cioè di cercare di limare alcuni difetti e migliorare i pregi. Ci siamo concentrati molto sulla nostra strada, quella di migliorarci costantemente. Prima eravamo una sorpresa e ora abbiamo un’identità. Arbitraggio? Sul computer ho diverse situazioni in cui siamo stati penalizzati. Tutto quello che dico è però ininfluente, preferisco concentrarmi sulla mia squadra e che aspettare che la barca vada pari. Genoa? Sarà una meraviglia giocare in uno stadio che spinge così, è anche stimolante. La squadra ha preso coscienza delle sue possibilità e sarà una partita difficile”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Aurelio Andreazzoli, espressosi in merito all’imminente sfida tra il suo Empoli e il Genoa, a Marassi. Sfida equilibrata e potenzialmente spettacolare in Liguria, con l’allenatore dei toscani pronto a far valere la sua idea di calcio. In particolare, l’Empoli non viene da una striscia di risultati positiva e proverà e riprendere il discorso d’inizio stagione.