Galatasaray-Lazio, Sarri abbraccia Mertens: “Vecchi amici” (FOTO)

Con lui ha segnato 67 reti in tre stagioni. Dries Mertens ritrova Maurizio Sarri a margine dell’amichevole tra Lazio e Galatasaray, la nuova squadra dell’ex attaccante del Napoli. “Meeting old friends”, ha scritto l’account twitter della società biancoceleste nella didascalia della foto che ritrae l’abbraccio tra Sarri e il belga. Per Mertens 2 gol in 12 presenze in Turchia in questa stagione.

FOTO