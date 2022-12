Funerali Mihajlovic, Delio Rossi e Gastaldello tra la folla di tifosi

di Mattia Zucchiatti 1

Tanti nomi illustri dello sport alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri per i funerali di Sinisa Mihajlovic. C’è anche però chi si è radunato nei pressi della chiesa, mescolandosi tra le migliaia di tifosi di ogni squadra per rendere omaggio al campione serbo, scomparso all’età di 53 anni lo scorso venerdì. Tra questi Delio Rossi e Daniele Gastaldello, come ha evidenziato Lazio Style Channel, il canale tematico della società biancoceleste che sta seguendo la cerimonia funebre in diretta. L’ex tecnico e l’ex difensore hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e affetto alla famiglia anche all’esterno della chiesa.